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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В ТМХ рассказали о съемках фильма про заводы в России для президента Египта

04:20 23.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси специально присылал людей для съемок фильма о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" (ТМХ) для ознакомления с возможностями российского холдинга, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор компании Кирилл Липа.
По словам Липы, компании было сложно выходить на рынок Африки, потому что в мире про Россию знают мало в плане наших промышленных возможностей. ТМХ потратил три года, чтобы рассказать Египту про свои возможности, привезти на завод, показать технику, на всех уровнях повстречаться.
"Последняя встреча, которая замкнула весь этот цикл, это была встреча у президента Египта господина ас-Сиси. И ас-Сиси специально прислал людей, которые для него делали фильм о машиностроительных заводах "Трансмашхолдинга" и, в частности, про Тверской вагоностроительный завод. Мы с ними сидели вместе и смотрели фильм, прежде чем начали разговор", - сообщил Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.
Глава ТМХ рассказал, что у президента Египта были положительные эмоции от просмотра. "Он был очень приятно удивлен, то есть, когда он увидел масштабы нашего производства, он говорит: "Я вспоминаю времена Советского Союза, я чувствую, что имею дело с промышленными гигантами". Мы договорились с ним по всем вопросам буквально за 30-40 минут. Все было очень быстро", - продолжил Липа.
Он напомнил, что в конкурсе на поставку вагонов Египту участвовали и другие поставщики: китайские, российские и из других стран. "Но, тем не менее, нам удалось в этом смысле победить. Поэтому выход был сложный, но мы этот путь прошли, и я надеюсь, что вся эта история дальше пойдет легче", - отметил гендиректор ТМХ.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаКирилл ЛипаАбдель Фаттах ас-СисиРоссияЕгипетТрансмашхолдингЭкономика
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