Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом. Свое мнение дипломат высказал в интервью агентству Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом. Свое мнение дипломат высказал в интервью агентству УНИАН

Ранее госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что немецкое правительство не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа. Так он ответил на петицию с просьбой к бундестагу признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима".

Мельник выразил мнение, что аргументы правительства Германии "не выдерживают серьезной критики". В частности, дипломат не согласился с Ротом в том, что определение геноцида отсутствовало в международном праве до 1948 года и что голод охватил не только территорию Украины.

По утверждению посла, "историческая правда на стороне Украины, а "голодомор" непосредственно касается и самой Германии". "Мы намерены в последующие недели еще больше усилить тесные личные контакты с членами петиционного комитета - причем с представителями всех без исключения фракций, чтобы дать исчерпывающие ответы на все открытые вопросы", - заключил Мельник.

Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".