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РИА Новости

Посол Украины раскритиковал Берлин за непризнание "голодомора" геноцидом

03:54 23.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Германии в Берлине
Министерство иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Министерство иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник раскритиковал правительство ФРГ за отказ признать "голодомор" геноцидом. Свое мнение дипломат высказал в интервью агентству УНИАН.
Ранее госминистр по делам Европы в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что немецкое правительство не рассматривает массовую гибель жителей СССР в 1932-1933 годах как геноцид украинского народа. Так он ответил на петицию с просьбой к бундестагу признать "голодомор на Украине в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа, вызванным действиями советского режима".
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Мельник выразил мнение, что аргументы правительства Германии "не выдерживают серьезной критики". В частности, дипломат не согласился с Ротом в том, что определение геноцида отсутствовало в международном праве до 1948 года и что голод охватил не только территорию Украины.
По утверждению посла, "историческая правда на стороне Украины, а "голодомор" непосредственно касается и самой Германии". "Мы намерены в последующие недели еще больше усилить тесные личные контакты с членами петиционного комитета - причем с представителями всех без исключения фракций, чтобы дать исчерпывающие ответы на все открытые вопросы", - заключил Мельник.
Власти Украины объявили "голодомор" геноцидом и актом "тоталитарного террора" против украинцев и добиваются от мирового сообщества признания того же. В России действия Киева воспринимаются как попытка "политизировать историю", внести "недоверие и враждебность в отношения двух стран, поссорить народы Украины и России".
Голод 1932-1933 годов охватил не только Украину, а все основные зерновые районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. Тогда, по разным оценкам, погибли от семи до восьми миллионов человек разных национальностей, из них 3-3,5 миллиона - на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии, 2-2,5 миллиона - в РСФСР.
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