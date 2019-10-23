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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ

03:50 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСпальный вагон повышенной комфортности
Спальный вагон повышенной комфортности
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спальный вагон повышенной комфортности. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Египет интересуется покупкой 100 спальных вагонов повышенной комфортности типа СВ, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор российской группы "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа.
"Потенциально они (Египет - ред.) хотят закупить еще 100 спальных вагонов повышенной комфортности, что-то на уровне СВ", - рассказал Липа в преддверии форума "Россия-Африка", который открывается в среду.
"Трансмашхолдинг" в последние годы стал активно продвигаться на африканском рынке. Компания совместно с венгерскими партнерами заключила контракт на поставку 1,3 тысячи пассажирских вагонов в Египет, купила тепловозостроительный завод в ЮАР и оценивает потенциальный объем заказов в Африке для себя в миллиарды долларов.
Липа напомнил, что уже заключенный контракт Египта предусматривает поставку сидячих вагонов трех разных классов, кондиционированные, некондиционированные, вагоны-рестораны, и другие. "Это техника, специально созданная по техническому заданию Египетских железных дорог", - добавил он.
"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаКирилл ЛипаРоссияЕгипетТрансмашхолдингЭкономика
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