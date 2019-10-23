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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ТМХ в Сочи подпишет допсоглашение по финансированию поставок вагонов Египту

03:40 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВагон
Вагон
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вагон. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Российская группа "Трансмашхолдинг" (ТМХ) в рамках саммита Россия-Африка планирует подписать допсоглашение в части финансирования поставок 1,3 тысячи вагонов Египту, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Кирилл Липа.
Он напомнил, что одним из флагманских проектов в Египте является поставка 1,3 тысячи пассажирских вагонов. Этот проект состоит из коммерческого пакета и финансового, пояснил Липа. Коммерческий был подписан еще в сентябре 2018 года и анонсирован, как подписанный, но не вступил в силу, потому что не подписан финансовый.
"Финансовый пакет не вступил в силу. То есть, он не начал действовать, поскольку юридически не закреплены условия финансирования. На саммите планируется подписать некое допсоглашение, которое уточняет коммерческую часть наших договоренностей в привязке к условиям финансирования. Оно ничего радикально не меняет, просто идет ряд уточнений", - рассказал Липа в преддверии форума Россия-Африка, который открывается в среду.
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Он добавил, что финансированием занимается Венгерский банк экспортного развития (Эксимбанк). "Он должен подписать соответствующее соглашение с железными дорогами Египта, и соглашение должно быть обеспечено суверенной гарантией страны - Египта. Соответственно, весь набор решений, которые связаны с подписанием этого соглашения, должно быть до конца этого года", - рассказал глава ТМХ.
Липа уточнил, что на саммите в Сочи документы подписывает ТМХ с Египетскими железными дорогами. "А банки будут подписывать, по всей видимости, в Египте. Это будет, я думаю, где-нибудь в конце ноября-начале декабря", - пояснил он.
Российско-венгерский консорциум "ТМХ Венгрия" в сентябре 2018 года подписал с железными дорогами Египта контракт на поставку этой африканской стране 1,3 тысячи пассажирских вагонов на сумму более 1 миллиарда евро. Первые поставки продукции в рамках контракта ожидаются весной 2020 года.
Саммит и экономический форум Россия-Африка пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаКирилл ЛипаСочиЕгипетТрансмашхолдингЭкономика
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