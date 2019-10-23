Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T03:16Z
https://ria.ru/20191023/1560092491.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/40872/94/408729401_0:238:3072:1965_1036x0_80_0_0_16f40fd6a9c2d7d393777403ce4e5c6d.jpg
РИА Новости

Экологи призывают запретить в России использование свинца в бытовых красках

03:16 23.10.2019
401
© РИА Новости / Юрий Иващенко / Перейти в фотобанкБанки краски
Банки краски
© РИА Новости / Юрий Иващенко
Перейти в фотобанк
Банки краски. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Использование свинца для изготовления бытовых красок в РФ необходимо запретить из-за непоправимого вреда, который он наносит здоровью, заявила РИА Новости сопредседатель общественной организации "Экосогласие" Ольга Сперанская, которая является координатором в РФ недели действий против отравления свинцом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила "вызываемую свинцом умственную отсталость" в перечень установленных заболеваний. ВОЗ также включила это заболевание в первую десятку болезней у детей, которые вызываются устранимыми экологическими факторами. Ежегодно ВОЗ проводит международную неделю действий против отравления свинцом.
"Наиболее эффективный способ предотвращения использования свинца в красках - принятие национальных законов и юридически обязательных стандартов, запрещающих использование свинцовых добавок в красках. Как минимум страны должны остановить производство, импорт и продажу бытовых декоративных свинцовых красок и рассмотреть возможность ограничения свинца во всех типах красок, включая краски для использования в промышленности", - сообщила Сперанская.
Ртуть
03:09РИА Новости
Эксперт назвала самые опасные химические загрязнители для россиян
Она также уточнила, что по данным ВОЗ и программы ООН по окружающей среде, на сегодняшний день 73 страны приняли законодательства, регулирующие содержание свинца в краске.
"Однако во многих из них свинецсодержащие краски продолжают широко производить, продавать и использовать. К таким странам, к сожалению, пока относится и Россия", - сказала эксперт.
Сперанская отметила, что свинец - нейротоксичное вещество, для которого не существует безопасного уровня воздействия.
"Вредные последствия воздействия свинца в детском возрасте имеют необратимый характер и сохраняются в подростковом возрасте и у взрослых. Свинец воздействует на сенсорику и моторику, нарушает способность к обучению; приводит к дефициту внимания, расстройству координации, визуально-пространственной ориентации и речи, может стать причиной анемии", - отметила собеседница агентства.
Она отметила, что предотвратить попадание свинца в организм человека гораздо проще, чем лечить последствия.
Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
21 сентября, 04:01РИА Новости
Ученые разработают технологию создания новых "ядерных" лекарств от рака
По данным совместного исследования Международной сети по ликвидации загрязнителей (IPEN) и центра "Эко-Согласие", выяснилось, что более 60% проанализированных образцов красок для бытового применения содержат свинец.
"Общая концентрация свинца в них превышала 90 частей на миллион. Эта величина также является нормативным пределом для содержания свинца в декоративных красках, например, на Филиппинах, в Непале, Японии, Израиле, США. Кроме того, 49% образцов красок имели общую концентрацию свинца свыше 600 частей на миллион - нормативный предел для свинца в декоративных красках для ЮАР, Бразилии и Шри Ланки; 17% образцов красок содержали свинец в концентрации выше 5 тысяч частей на миллион – нормативный предел для свинца в красках в странах Евразийской экономической комиссии. Кроме того, 6% образцов содержали опасно высокие концентрации свинца свыше 10 тысяч частей на миллион", - уточнила Сперанская.
По словам эксперта, исследование проводилось в 2016 году.
Как отметила Сперанская, решить проблему с красками можно, если внести в регламент Таможенного Союза "О безопасности лакокрасочных материалов" от 2013 года уточнения, что лакокрасочные материалы не должны содержать химических веществ, включающих металлы, относящихся к первому классу опасности, количество которых в пересчете на сухой остаток превышает 0,009% (90 ppm), то есть свинец.
902000
Обсудить 0
ВОЗРоссияОбщество
Рекомендуем
Ртуть
Эксперт назвала самые опасные химические загрязнители для россиян
РИА
Новости
Мария Бутина
Бутина может прибыть в Москву уже 26 октября
Боевой пуск ракеты
Российский дипломат: Москва не несет ответственности за развал ДРСМД
Лекарства
Минздрав допустил возможность дистанционной продажи рецептурных препаратов
Лента
новостей
Вид Земли с МКС
Россия бесплатно отправит на орбиту спутник Римского университета
Сильный дождь
В МЧС рассказали, как вести себя при угрозе катастрофического затопления
Погрузка угля
Россия к 2025 году может в шесть раз увеличить поставки угля в Индию
Работа вагоностроительного завода Трансмашхолдинг
"Трансмашхолдинг" интересуется поставкой 250 вагонов для метро в Каире
Банковские карты
Исследование: банки стали менее активно открывать россиянам кредитные карты
Спальный вагон повышенной комфортности
ТМХ рассказал об интересе Египта к покупке ста вагонов типа СВ
Люди держат связанные флаги Польши и Украины в Варшаве
Владелица польской фирмы выбросила умирающего украинца на улицу
Добыча золота
Хабаровский губернатор предложил отменить льготы для золотодобытчиков
Телеведущий Владимир Соловьев
Соловьев ответил на шутку Урганта о попадании в Книгу рекордов Гиннесса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
16:08Инфляция в России за период с 15 по 21 октября составила 0,1% - Росстат
16:08Эфиопия хочет в течение десяти лет построить АЭС малой мощности
Лента новостейМолния