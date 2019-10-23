Экологи призывают запретить в России использование свинца в бытовых красках

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Использование свинца для изготовления бытовых красок в РФ необходимо запретить из-за непоправимого вреда, который он наносит здоровью, заявила РИА Новости сопредседатель общественной организации "Экосогласие" Ольга Сперанская, которая является координатором в РФ недели действий против отравления свинцом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила "вызываемую свинцом умственную отсталость" в перечень установленных заболеваний. ВОЗ также включила это заболевание в первую десятку болезней у детей, которые вызываются устранимыми экологическими факторами. Ежегодно ВОЗ проводит международную неделю действий против отравления свинцом.

"Наиболее эффективный способ предотвращения использования свинца в красках - принятие национальных законов и юридически обязательных стандартов, запрещающих использование свинцовых добавок в красках. Как минимум страны должны остановить производство, импорт и продажу бытовых декоративных свинцовых красок и рассмотреть возможность ограничения свинца во всех типах красок, включая краски для использования в промышленности", - сообщила Сперанская.

Она также уточнила, что по данным ВОЗ и программы ООН по окружающей среде, на сегодняшний день 73 страны приняли законодательства, регулирующие содержание свинца в краске.

"Однако во многих из них свинецсодержащие краски продолжают широко производить, продавать и использовать. К таким странам, к сожалению, пока относится и Россия", - сказала эксперт.

Сперанская отметила, что свинец - нейротоксичное вещество, для которого не существует безопасного уровня воздействия.

"Вредные последствия воздействия свинца в детском возрасте имеют необратимый характер и сохраняются в подростковом возрасте и у взрослых. Свинец воздействует на сенсорику и моторику, нарушает способность к обучению; приводит к дефициту внимания, расстройству координации, визуально-пространственной ориентации и речи, может стать причиной анемии", - отметила собеседница агентства.

Она отметила, что предотвратить попадание свинца в организм человека гораздо проще, чем лечить последствия.

По данным совместного исследования Международной сети по ликвидации загрязнителей (IPEN) и центра "Эко-Согласие", выяснилось, что более 60% проанализированных образцов красок для бытового применения содержат свинец.

"Общая концентрация свинца в них превышала 90 частей на миллион. Эта величина также является нормативным пределом для содержания свинца в декоративных красках, например, на Филиппинах, в Непале, Японии, Израиле, США. Кроме того, 49% образцов красок имели общую концентрацию свинца свыше 600 частей на миллион - нормативный предел для свинца в декоративных красках для ЮАР, Бразилии и Шри Ланки; 17% образцов красок содержали свинец в концентрации выше 5 тысяч частей на миллион – нормативный предел для свинца в красках в странах Евразийской экономической комиссии. Кроме того, 6% образцов содержали опасно высокие концентрации свинца свыше 10 тысяч частей на миллион", - уточнила Сперанская.

По словам эксперта, исследование проводилось в 2016 году.