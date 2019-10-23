Трамп анонсировал "хорошие новости" по Сирии, Турции и Ближнему Востоку

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал "хорошие новости" по ситуации в Сирии, Турции и на Ближнем Востоке.

Действие режима 120-часового прекращения огня на севере Сирии, объявленного на основе договоренностей между Турцией и США 17 октября, закончилось в 22.00 мск 22 октября. Сирийские курды сообщили американской администрации, что выполнили все обязательства в рамках соглашения США и Турции и покинули зону безопасности.

"Кажется, хорошие новости приходят сейчас по Турции, Сирии и Ближнему востоку. Позже будут новые сообщения", - написал Трамп в Twitter

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.