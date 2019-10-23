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РИА Новости

Трамп анонсировал "хорошие новости" по Сирии, Турции и Ближнему Востоку

02:35 23.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп анонсировал "хорошие новости" по ситуации в Сирии, Турции и на Ближнем Востоке.
Действие режима 120-часового прекращения огня на севере Сирии, объявленного на основе договоренностей между Турцией и США 17 октября, закончилось в 22.00 мск 22 октября. Сирийские курды сообщили американской администрации, что выполнили все обязательства в рамках соглашения США и Турции и покинули зону безопасности.
"Кажется, хорошие новости приходят сейчас по Турции, Сирии и Ближнему востоку. Позже будут новые сообщения", - написал Трамп в Twitter.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция 12 октября взяли под контроль Рас эль-Айн, а на следующий день было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Ближний ВостокДональд ТрампТурцияСирияСШАВ мире
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