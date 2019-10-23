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РИА Новости
РИА Наука

Россия бесплатно отправит на орбиту спутник Римского университета

02:33 23.10.2019
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Российская компания "Главкосмос пусковые услуги" бесплатно отправит на орбиту спутник мониторинга диких животных SIMBA, созданный в Римском университете Сапиенца, сообщила директор по маркетинговым коммуникациям компании Мила Савельева.
На пресс-конференции в ходе Международного астронавтического конгресса она объявила, что первое место в конкурсе на бесплатный запуск кубсата заняла команда Римского университета Сапиенца. Студенты вместе с коллегами из Израиля и Найроби создали аппарат, который будет отслеживать поведение в естественной среде обитателей Национального парка Кении.
Второе место заняла команда студентов из Словакии, Венгрии и Японии, а третье досталось команде Страсбургского северо-восточного университета и Международного космического университета Франции. Их спутники отправятся на орбиту "на специальных условиях".
Спутник SIMBA будет запущен на орбиту в качестве попутной нагрузки к южнокорейскому аппарату CAS-500-1 во втором или третьем квартале 2020 года.
Конкурс проводили "Главкосмос пусковые услуги" совместно с Международной федерацией астронавтики (IAF).
"Это позволяет нам установить отличные отношения с молодыми командами, которые завтра могут вырасти в успешный бизнес, обеспечивая дальнейший рост космической отрасли, в котором мы все нуждаемся. Надеюсь, что проведение конкурса послужит отличным примером и вдохновит другие команды двигаться вперед, представляя новые смелые исследования и проекты", - отметил гендиректор компании Александр Серкин.
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