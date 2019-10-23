Россия бесплатно отправит на орбиту спутник Римского университета

ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Российская компания "Главкосмос пусковые услуги" бесплатно отправит на орбиту спутник мониторинга диких животных SIMBA, созданный в Римском университете Сапиенца, сообщила директор по маркетинговым коммуникациям компании Мила Савельева.

На пресс-конференции в ходе Международного астронавтического конгресса она объявила, что первое место в конкурсе на бесплатный запуск кубсата заняла команда Римского университета Сапиенца. Студенты вместе с коллегами из Израиля и Найроби создали аппарат, который будет отслеживать поведение в естественной среде обитателей Национального парка Кении.

Второе место заняла команда студентов из Словакии, Венгрии и Японии, а третье досталось команде Страсбургского северо-восточного университета и Международного космического университета Франции. Их спутники отправятся на орбиту "на специальных условиях".

Спутник SIMBA будет запущен на орбиту в качестве попутной нагрузки к южнокорейскому аппарату CAS-500-1 во втором или третьем квартале 2020 года.

Конкурс проводили "Главкосмос пусковые услуги" совместно с Международной федерацией астронавтики (IAF).