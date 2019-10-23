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РИА Новости

В Сантьяго полиция применила для разгона демонстрантов слезоточивый газ

02:02 23.10.2019 (обновлено: 10:16 23.10.2019)
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© Sputnik / Francisco BravoУчастники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
Участники марша на площади Италии Plaza Italia в центре Сантьяго, Чили
© Sputnik / Francisco Bravo
САНТЬЯГО, 23 окт — РИА Новости. Полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки для разгона демонстрантов в центре чилийской столицы Сантьяго, передает корреспондент РИА Новости.
Более тысячи человек собрались на площади Италия в знак протеста против политики властей.
Часть из них начала расходится незадолго до объявленного комендантского часа, который начинается в столице в 20:00 (02:00 мск 23 октября).
Однако собравшихся полиция и военные решили разогнать, применив пушки и газ.
Но протестующие постепенно возвращаются, они бьют уже не только в кастрюли и сковородки, что в Латинской Америке символизирует несогласие и протесты, но и в ограждения мостов, в металлические столбы.
На время поддержать демонстрантов приехали и местные байкеры, они несколько раз с шумом проехали по площади.
Протестующие оказывают друг другу необходимую помощь. В толпе есть наготове несколько человек, которые дают необходимые средства, чтобы справиться с последствиями отравления газом.
Сейчас демонстрантов оттеснили с площади, на ней находятся военные и бронетехника.
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