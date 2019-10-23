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РИА Новости

В центре Мехико нашли нарколаборатории, арсенал и склад готовой продукции

01:41 23.10.2019 (обновлено: 01:46 23.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Знаменский / Перейти в фотобанкПолиция в Мексике
Полиция в Мексике
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
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Полиция в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 23 окт - РИА Новости. Министерство общественной безопасности Мехико сообщило во вторник о масштабной силовой операции в центре Мехико: силовики обнаружили сеть помещений, связанных подземным ходом, где располагались нарколаборатории, арсенал и склад готовой продукции, 31 человек задержан.
"Этим утром прошла совместная операция с участием 147 служащих ВМФ, которые обеспечили охрану периметра операции, 600 сотрудников полиции министерства общественной безопасности и 90 агентов генпрокуратуры. В нескольких зданиях, расположенных в муниципалитете Куаутемок, был задержан 31 человек", - заявил в ходе брифинга глава ведомства Омар Гарсиа, запись выступления опубликована на сайте министерства.
По словам министра, операцию инициировали местные жители, которые жаловались на вооруженных людей, насилие, стрельбу и торговлю наркотиками.
"Министерству стало известно о сговоре преступной группы с некоторыми представителями властей Мехико, которые, возможно, обеспечивали защиту этой организации, поэтому было принято решение действовать безотлагательно", - сообщил Гарсиа.
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В результате утренней операции власти задержали 26 мужчин и 5 женщин. По информации местных СМИ, задержанные связаны с преступным сообществом Союз Тепито.
Два из четырёх домов, которые принадлежали преступной группировке, представляли собой лаборатории по производству синтетических наркотиков. Помимо оборудования власти изъяли там около 50 кг прекурсоров, 2,5 тонны марихуаны, 20 кг кокаина и 4 килограмма метамфетамина.
В других зданиях был обнаружен арсенал, включающий 20 единиц огнестрельного оружия, 50 магазинов с патронами, гранаты и гранатомёт, деньги, мешки с марихуаной и краденые автомобили.
Инфраструктура преступников включала подземный ход, соединяющий два дома и помогающий скрывать торговлю оружием и наркотиками, а также обнаруженный в одном из домов узкий туннель за потайной дверью, направление и протяженность которого власти не раскрыли. В приграничных с США районах Мексики "наркотуннели" являются привычной уловкой преступников, однако это первый случай, когда такой подземный ход обнаружен в столице.
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