Сенатор из США назвал "опасным партнерством" контакты РФ и Турции по Сирии

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь выразил обеспокоенность в связи с достигнутыми договоренностями России и Турции по Сирии и назвал политику США в отношении курдов "отвратительным предательством".

"Президент (США) отрекся от американской ответственности и лидерства, и (президент РФ Владимир) Путин вмешался, чтобы заполнить эту пустоту. Опасное партнерство (президента Турции Тайипа) Эрдогана и Путина и изгнание курдов делает наше предательство еще более тревожным и отвратительным", - написал Блюменталь в Twitter

Свою запись сенатор сопроводил ссылкой на публикацию в СМИ о договоренностях лидеров России и Турции в Сочи.

По итогам переговоров президентов во вторник в Сочи было подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".

Начиная с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.