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РИА Новости
Война в Сирии

Сенатор из США назвал "опасным партнерством" контакты РФ и Турции по Сирии

01:33 23.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий сирийской правительственной армии
Военнослужащий сирийской правительственной армии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащий сирийской правительственной армии
ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь выразил обеспокоенность в связи с достигнутыми договоренностями России и Турции по Сирии и назвал политику США в отношении курдов "отвратительным предательством".
"Президент (США) отрекся от американской ответственности и лидерства, и (президент РФ Владимир) Путин вмешался, чтобы заполнить эту пустоту. Опасное партнерство (президента Турции Тайипа) Эрдогана и Путина и изгнание курдов делает наше предательство еще более тревожным и отвратительным", - написал Блюменталь в Twitter.
Свою запись сенатор сопроводил ссылкой на публикацию в СМИ о договоренностях лидеров России и Турции в Сочи.
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По итогам переговоров президентов во вторник в Сочи было подписан российско-турецкий меморандум, согласно которому в течение 150 часов силы самообороны курдов будут отведены на 30 километров от границы с Турцией к западу и востоку от зоны операции "Источник мира".
Начиная с 12.00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских формирований и их вооружения от сирийско-турецкой границы. После этого начнется совместное патрулирование этой территории российских и турецких военных в пределах 10 километров от турецко-сирийской границы, за исключением города Камышлы на северо-востоке Сирии.
США ранее приняли решение о выводе своих войск из района сирийско-турецкой границы.
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