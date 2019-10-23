Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в результате перестрелки на одном из хуторов в Орловском районе Ростовской области. Соответствующую информацию распространило региональное ГУ МВД.

Пострадавшие находятся в больнице.

Инцидент произошел во вторник днем на территории животноводческой точки на хуторе Чернозубовка. По предварительным данным, между несколькими местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота, что привело к перестрелке. Стороны конфликта использовали охотничьи ружья.

Кого подозревают

В убийстве двух из пяти погибших в Ростовской области, как сообщают СМИ, подозреваются Дакишвили М.А., 1978 года рождения, Дакишвили Р.З., 1984 года рождения, и Дакишвили Г.А., 1984 года рождения.

Все трое скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Как сообщает полиция, предполагаемые преступники могут передвигаться на личных авто: "Мерседесе" черного цвета, джипе черного цвета или автомобилях марки "Лада".

Причины конфликта

Как сообщает РЕН ТВ, участники конфликта, по рассказам местных жителей, – семьи Бациевых и Дакишвили. Они судились друг с другом на протяжении нескольких лет. Между семьями даже происходили драки, но до кровопролития дело не доходило. Причина конфликта - участки для выпаса скота.

Перестрелку, по данным телеканала, спровоцировало то, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим. Местные жители называют главными виновниками случившегося членов семьи Дакишвили, не ладивших с соседями.

Уголовное дело

В обстоятельствах конфликта разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, криминалисты, устанавливаются личности всех участников перестрелки.