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РИА Новости

Пять человек погибли в перестрелке в Ростовской области

01:22 23.10.2019 (обновлено: 01:52 23.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Пять человек погибли и двое получили ранения в результате перестрелки на одном из хуторов в Орловском районе Ростовской области. Соответствующую информацию распространило региональное ГУ МВД.
Пострадавшие находятся в больнице.
Инцидент произошел во вторник днем на территории животноводческой точки на хуторе Чернозубовка. По предварительным данным, между несколькими местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота, что привело к перестрелке. Стороны конфликта использовали охотничьи ружья.
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Кого подозревают

В убийстве двух из пяти погибших в Ростовской области, как сообщают СМИ, подозреваются Дакишвили М.А., 1978 года рождения, Дакишвили Р.З., 1984 года рождения, и Дакишвили Г.А., 1984 года рождения.
Все трое скрылись с места преступления в неизвестном направлении. Как сообщает полиция, предполагаемые преступники могут передвигаться на личных авто: "Мерседесе" черного цвета, джипе черного цвета или автомобилях марки "Лада".
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Причины конфликта

Как сообщает РЕН ТВ, участники конфликта, по рассказам местных жителей, – семьи Бациевых и Дакишвили. Они судились друг с другом на протяжении нескольких лет. Между семьями даже происходили драки, но до кровопролития дело не доходило. Причина конфликта - участки для выпаса скота.
Перестрелку, по данным телеканала, спровоцировало то, что Бациевы засеяли поле, которое Дакишвили считали своим. Местные жители называют главными виновниками случившегося членов семьи Дакишвили, не ладивших с соседями.
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Уголовное дело

В обстоятельствах конфликта разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". На месте трагедии работают следственно-оперативная группа, криминалисты, устанавливаются личности всех участников перестрелки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении СУ СК.
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