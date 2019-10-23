В Хабаровском крае выпустят на свободу 11 белух из "китовой тюрьмы"

ХАБАРОВСК, 23 окт - РИА Новости. Одиннадцать белух из бухты Средняя в Приморье в среду выпустят на волю в районе Сахалинского залива в Хабаровском крае, сообщил РИА Новости представитель Всероссийского научно-исследовательского института океанографии (ВНИРО).

Ранее сообщалось, что в пятницу 11 белух из бухты Средняя в Приморье погрузили на борт научно-исследовательского судна ВНИРО, во вторник их доставили в район Сахалинского залива. Дорогу они перенесли благополучно, их сопровождали тренеры и ветеринары.

"Выпуск этой группы животных пройдет в среду", - сказал представитель ВНИРО.

Он отметил, что в бухте Средняя остается еще 50 белух, в этом году их также планируется отпустить на волю.

Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Выпускать белух и косаток начали 27 июня.