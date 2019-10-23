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РИА Новости
Война в Сирии

Сенатор Пол считает, что США должны начать говорить с Асадом

00:06 23.10.2019 (обновлено: 00:27 23.10.2019)
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© AP Photo / Molly Riley, FileСенатор Пол Рэнд
Сенатор Пол Рэнд
© AP Photo / Molly Riley, File
Сенатор Пол Рэнд. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 окт - РИА Новости. Сенатор Рэнд Пол заявил, что, по его мнению, США и другие страны должны начать переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом.
Выступая на слушаниях по Сирии в сенате Пол отметил, что "пока никто не будет говорить с Асадом, война будет продолжаться". "Мы должны реально смотреть на мир, а не видеть его черно-белым. Есть вещи, которые нам не нравятся в авторитарных режимах... и тем не менее мы ежедневно имеем с ними дело. Я считаю, что Асад останется, и мир недостижим, пока с ним не начнут говорить", - сообщил Пол.
В свою очередь спецпредставитель госдепа США по Сирии Джеймс Джеффри подтвердил, что позиция США по-прежнему заключается в том, что страна не ведет диалог с Асадом, однако лидер Сирии "является частью переговоров под эгидой ООН".
"Мой единственный совет - оставайтесь открытыми к различным возможностям с тем, что касается Асада и переговоров (с ним)", - подчеркнул сенатор Пол.
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