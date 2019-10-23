Актер из "Звездных войн" рассказал, почему не смотрит свои фильмы

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Адам Драйвер, который играет Кайло Рена во франшизе, рассказал, как когда-то почувствовал себя плохо на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы"(2015), . Адам Драйвер, который играет Кайло Рена во франшизе, рассказал, как когда-то почувствовал себя плохо на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы"(2015), сообщает Independent.

"Я весь похолодел, знал, что сейчас будет сцена, в которой я убиваю Хана Соло <…> и я почувствовал, что меня сейчас вырвет", - отметил Драйвер.

Актер признался, что поклялся не смотреть фильмы со своим участием после того, как сам себе не понравился в ленте "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) братьев Коэнов. В ней он появился только в одной сцене в роли исполнителя кантри.