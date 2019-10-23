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РИА Новости
Культура

Актер из "Звездных войн" рассказал, почему не смотрит свои фильмы

11:12 23.10.2019
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© Bad Robot (2019)Кадр из фильма "Звёздные Войны 9: Скайуокер Восход"
Кадр из фильма Звёздные Войны 9: Скайуокер Восход
© Bad Robot (2019)
МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Адам Драйвер, который играет Кайло Рена во франшизе, рассказал, как когда-то почувствовал себя плохо на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы"(2015), сообщает Independent.
"Я весь похолодел, знал, что сейчас будет сцена, в которой я убиваю Хана Соло <…> и я почувствовал, что меня сейчас вырвет", - отметил Драйвер.
Актер признался, что поклялся не смотреть фильмы со своим участием после того, как сам себе не понравился в ленте "Внутри Льюина Дэвиса" (2013) братьев Коэнов. В ней он появился только в одной сцене в роли исполнителя кантри.
Драйвер много снимается, в ближайшее время его можно будет увидеть в финальном эпизоде "Скайуокер: Восход", в драме "Брачная история" и триллере "Отчет о пытках".
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