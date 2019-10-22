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РИА Новости

Американский сенатор выступил против приема Северной Македонии в НАТО

21:50 22.10.2019 (обновлено: 23:07 22.10.2019)
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© AP Photo / J. Scott ApplewhiteСенатор Рэнд Пол выступает против кандидатуры Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента
Сенатор Рэнд Пол выступает против кандидатуры Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента
© AP Photo / J. Scott Applewhite
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол выступил против присоединения Северной Македонии к НАТО, заявив, что она ничего не даст с точки зрения обороноспособности и финансирования альянса.
"Принятие Македонии в НАТО совершенно ничего не даст для нашей коллективной безопасности… Какие военные ресурсы даст нам Северная Македония? 8200 военнослужащих… Что даст Северная Македония в финансовом плане? Менее миллиона долларов… Очевидно, что Северная Македония имеет малую, если не нулевую ценность для альянса", - сказал он во вторник на слушаниях в сенате.
По его словам, в 2018 году эта страна потратила на вооруженные силы 120 миллионов долларов. Даже если она сможет довести военный бюджет до требуемых НАТО 2% ВВП, что должно составить 227 миллионов долларов, это будет мало в масштабах НАТО, считает Пол.
Он раскритиковал расширение НАТО как таковое за счет таких стран, как Словения, Албания, Черногория и Северная Македония, отметив, что в конечном счете платить за это придется американским налогоплательщикам.
"Почему бы нам не подождать, пока они не начнут тратить 2% и потом принять их, а не сначала принять, а потом просить: "Пожалуйста, увеличьте свои расходы на оборону", - сказал Пол.
Сенатор сравнил Северную Македонию с миной-растяжкой на границе Европы и высказал мнение, что конфликт там, когда она будет в НАТО, может спровоцировать более широкую войну.
Сенат США в результате проголосовал за принятие протокола к договору о НАТО от 1949 года, одобрив присоединение Северной Македонии к альянсу. За проголосовал 91 сенатор, против – двое.
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.
В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Ожидается, что процесс завершится к саммиту альянса, который пройдет в Лондоне в декабре. Вступление Северной Македонии в состав альянса пока одобрили 21 из 29 нынешних членов НАТО.
Здание Капитолия в Вашингтоне
Вчера, 20:18РИА Новости
Сенат США ратифицировал присоединение Северной Македонии к НАТО
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Рэнд ПолНАТОСеверная МакедонияСШАВ мире
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