Американский сенатор выступил против приема Северной Македонии в НАТО

Сенатор Рэнд Пол выступает против кандидатуры Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента

© AP Photo / J. Scott Applewhite Сенатор Рэнд Пол выступает против кандидатуры Джины Хаспел на пост директора ЦРУ и кандидатуры Майкла Помпео на пост главы Государственного департамента

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Американский сенатор Рэнд Пол выступил против присоединения Северной Македонии к НАТО, заявив, что она ничего не даст с точки зрения обороноспособности и финансирования альянса.

"Принятие Македонии в НАТО совершенно ничего не даст для нашей коллективной безопасности… Какие военные ресурсы даст нам Северная Македония? 8200 военнослужащих… Что даст Северная Македония в финансовом плане? Менее миллиона долларов… Очевидно, что Северная Македония имеет малую, если не нулевую ценность для альянса", - сказал он во вторник на слушаниях в сенате.

По его словам, в 2018 году эта страна потратила на вооруженные силы 120 миллионов долларов. Даже если она сможет довести военный бюджет до требуемых НАТО 2% ВВП, что должно составить 227 миллионов долларов, это будет мало в масштабах НАТО, считает Пол.

Он раскритиковал расширение НАТО как таковое за счет таких стран, как Словения, Албания, Черногория и Северная Македония, отметив, что в конечном счете платить за это придется американским налогоплательщикам.

"Почему бы нам не подождать, пока они не начнут тратить 2% и потом принять их, а не сначала принять, а потом просить: "Пожалуйста, увеличьте свои расходы на оборону", - сказал Пол.

Сенатор сравнил Северную Македонию с миной-растяжкой на границе Европы и высказал мнение, что конфликт там, когда она будет в НАТО, может спровоцировать более широкую войну.

Сенат США в результате проголосовал за принятие протокола к договору о НАТО от 1949 года, одобрив присоединение Северной Македонии к альянсу. За проголосовал 91 сенатор, против – двое.

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.