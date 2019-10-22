Кубань отметит праздник урожая 26 октября

КРАСНОДАР, 22 окт - РИА Новости. Краснодарский край отметит праздник урожая 26 октября, в ходе мероприятия власти наградят более 70 лидеров агропромышленного комплекса региона, сообщают краевые власти.

"В эту субботу будут чествовать лидеров агропромышленного комплекса Краснодарского края - растениеводов, садоводов, виноградарей, овощеводов, а также представителей отраслевых научных учреждений и СМИ", - говорится в сообщении администрации региона.

Как отметил министр сельского хозяйства Краснодарского края Федор Дерека, уборка основных сельхозкультур в регионе практически завершена. "Все высокие результаты по урожаю - это в первую очередь заслуга работников отрасли. Награды различного достоинства получат более 70 человек", - приводятся в сообщении слова министра.

Как уточнили в ведомстве, для жителей и гостей Краснодара на площади перед дворцом спорта "Олимп" будет организована масштабная концертно-развлекательная программа, будут работать казачьи подворья, где гостям представят блюда кубанской кухни, а также пройдет выставка продукции местных сельхозпроизводителей.

В этом году аграрии региона собрали 11 миллионов 117 тысяч 970 тонн зерна, что почти на 700 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Новый урожай на 90% состоит из высококачественной продовольственной пшеницы.