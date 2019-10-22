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РИА Новости
Туризм

Катар планирует принимать не менее пяти миллионов туристов в год

21:48 22.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЯхты у искусственного острова "Жемчужина Катара" (Pearl-Qatar) в катарском городе Доха
Яхты у искусственного острова Жемчужина Катара (Pearl-Qatar) в катарском городе Доха
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ДОХА, 22 окт - РИА Новости. Катар восстановил турпоток, который был до введения блокады соседними странами, и рассчитывает за четыре года довести число гостей до пяти миллионов в год, сообщил глава Национального совета по туризму Катара Акбар аль-Бакер.
Во вторник, 22 октября, в Катаре был открыт новый круизный сезон, когда в страну прибыл первый после летнего перерыва корабль. На борту находятся почти 3,4 тысячи пассажиров и членов экипажа. Во временном терминале, который будет работать до полной реконструкции порта Дохи к чемпионату мира по футболу 2022 года, туристов встречал традиционный катарский мужской ансамбль, гостям предложили попробовать блюда национальной кухни.
"Мы рассчитываем через четыре года довести число туристов, ежегодно посещающих Катар, до пяти миллионов, — отметил аль-Бакер. — Мы возвратились к тому числу туристов, которое было до блокады Катара. У нас есть стратегия развития туризма в стране".
По данным Национального совета по туризму, с ноября по май Катар планирует принять более 186 тысяч туристов на 74 круизных корабля, что на 66% больше, чем в прошлом году, когда в Доху зашли 44 лайнера. При этом, по словам аль-Бакера, в этом туристическом сезоне Доха впервые станет портом, откуда пассажиры будут начинать и заканчивать свое путешествие.
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Как рассказал РИА Новости капитан судна Иоаннис Анастасиу, оно совершает восьмидневный круиз по Персидскому заливу из Дубая, делая заходы в порты Катара, Бахрейна и ОАЭ. По его словам, несмотря на транспортную блокаду, введенную соседними с Катаром странами Персидского залива вокруг эмирата, никаких трудностей с заходом в Доху они не встретили.
Летом 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма. Они прекратили с ним всякое сообщение, запретив катарским самолетам и судам пересекать их воздушное и морское пространства. Это решение сильно ударило по туротрасли Катара, где до этого момента большинство путешественников были жителями соседних с ним стран, в первую очередь, Саудовской Аравии, имеющей сухопутную границу с эмиратом.
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