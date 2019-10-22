Боевики из зоны безопасности в Сирии могут уйти в Ирак, считает депутат

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Совместными усилиями РФ и Турции смогут создать зону безопасности и обеспечить зону патрулирования в САР, однако боевики с севера Сирии могут направиться в Ирак, куда США переводят своих военнослужащих, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Ранее во вторник завершились переговоры президентов РФ и Турции, в ходе которых главы государств договорились о совместном патрулировании зоны рядом с турецкой операцией в Сирии.

"Я думаю, общими усилиями со стороны России и Турции северо-восток Сирии будет полностью очищен от чумы XXI века - международного терроризма... Военная полиция (РФ) по своему функционалу отвечает за поддержание порядка на определённой территории... Скорее всего, эта структура (России и Турции по патрулированию) обеспечит взаимодействие и будет способствовать тому, чтобы не произошли никакие столкновения, которые могут помешать нормализации обстановки на северо-востоке Сирии. Наша задача, и Российской Федерации, и Турции, чтобы вместе с тем, что эта территория будет очищена от террористических организаций, как можно быстрее был запущен мирный процесс", - сказал Красов РИА Новости.

Что касается действий США в данной ситуации, Красов отметил, что прогнозировать их довольно сложно из-за непредсказуемых решений руководства страны.

"Они выводят своих военнослужащих в Ирак. Может быть и туда же потянутся боевики, которые будут изгнаны из северо-востока Сирии. Как бы эти боевики потом с территории Ирака не приходили и не сеяли нестабильность на территории САР. Это тоже должно беспокоить", - добавил парламентарий.

Девятого октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Агентство САНА назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

В четверг, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.