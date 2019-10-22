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РИА Новости
Война в Сирии

Глава Пентагона исключил военный конфликт с Турцией

21:18 22.10.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikМинистр армии США Марк Эспер
Министр армии США Марк Эспер
© AP Photo / Andrew Harnik
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер во вторник исключил военный конфликт с Турцией.
"Турция – долгосрочный партнер по НАТО. Мы не собираемся воевать с Турцией", - сказал он в интервью телеканалу CNN.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Трамп готов к военным действиям против Турции в случае необходимости, но Вашингтон предпочитает "мир войне".
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. От вечера четверга в зоне турецкой операции действует пятидневное перемирие.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Американский государственный деятель, министр обороны США Марк Эспер
20 октября, 20:19Война в Сирии
Глава Пентагона не исключил проведение США операций в Сирии против ИГ*
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