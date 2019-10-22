Лавров: Россия и Турция заявили о приверженности Астанинскому формату

"Твердая приверженность астанинскому формату, политическому урегулированию и в этих целях мы будем активно поддерживать конституционный комитет, который начинает свою деятельность со следующей недели и создание которого стало возможным благодаря активной совместной деятельности России, Турции и Ирана", - сказал он.