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РИА Новости
Война в Сирии

Лавров: Россия и Турция заявили о приверженности Астанинскому формату

21:17 22.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Республики Болгарии Екатериной Захариевой
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. РФ и Турция обозначили твердую приверженность Астанинскому формату, Москва будет поддерживать деятельность конституционного комитета, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Твердая приверженность астанинскому формату, политическому урегулированию и в этих целях мы будем активно поддерживать конституционный комитет, который начинает свою деятельность со следующей недели и создание которого стало возможным благодаря активной совместной деятельности России, Турции и Ирана", - сказал он.
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