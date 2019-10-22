Названа сумма невостребованных россиянами выигрышей в лотерею

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сумма невостребованных выигрышей в "Столото" составила 2,8 миллиарда рублей. Об этом газете . Сумма невостребованных выигрышей в "Столото" составила 2,8 миллиарда рублей. Об этом газете "Известия" сообщил оператор по распространению лотерейных билетов.

Если победитель не приходит за деньгами в течение шести месяцев с момента проведения тиража, то средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года. В этот срок участник лотереи еще может обратиться за выигрышем, если у него была уважительная причина, по которой он не забрал деньги сразу, и может подтвердить это документально. После этого деньги направляются в бюджет.

Как рассказали изданию в "Столото", более 91 процента невостребованных выигрышей составляют суммы менее 150 рублей, более восьми процентов — суммы до 999 рублей, менее процента — выигрыши более тысячи рублей. Самая крупная сумма, за которой так и не пришел победитель, — десять миллионов рублей.

Как считают в гослотерее, ее участники чаще всего не забирают деньги из-за того, что просто теряют бумажные билеты.

Кроме того, отношение к выигранной сумме зависит от дохода победителя.