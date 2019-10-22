Названа сумма невостребованных россиянами выигрышей в лотерею

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Сумма невостребованных выигрышей в "Столото" составила 2,8 миллиарда рублей. Об этом газете "Известия" сообщил оператор по распространению лотерейных билетов.
Если победитель не приходит за деньгами в течение шести месяцев с момента проведения тиража, то средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года. В этот срок участник лотереи еще может обратиться за выигрышем, если у него была уважительная причина, по которой он не забрал деньги сразу, и может подтвердить это документально. После этого деньги направляются в бюджет.
Как рассказали изданию в "Столото", более 91 процента невостребованных выигрышей составляют суммы менее 150 рублей, более восьми процентов — суммы до 999 рублей, менее процента — выигрыши более тысячи рублей. Самая крупная сумма, за которой так и не пришел победитель, — десять миллионов рублей.
Как считают в гослотерее, ее участники чаще всего не забирают деньги из-за того, что просто теряют бумажные билеты.
Кроме того, отношение к выигранной сумме зависит от дохода победителя.
"Если сумма никак не влияет на этот образ (жизни.— Прим. ред.), то какой в ней смысл?" — отметил руководитель Центра социального проектирования Алексей Фирсов.
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