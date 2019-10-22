Сенат США ратифицировал присоединение Северной Македонии к НАТО

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Сенат США проголосовал во вторник за принятие протокола к договору о НАТО от 1949 года, одобрив присоединение Северной Македонии к альянсу.

За проголосовал 91 сенатор, против – двое. Трансляцию вел телеканал C-SPAN

Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.