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РИА Новости

Сенат США ратифицировал присоединение Северной Македонии к НАТО

20:18 22.10.2019
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© AP Photo / Cliff OwenЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Сенат США проголосовал во вторник за принятие протокола к договору о НАТО от 1949 года, одобрив присоединение Северной Македонии к альянсу.
За проголосовал 91 сенатор, против – двое. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.
В настоящее время идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО. Ожидается, что процесс завершится к саммиту альянса, который пройдет в Лондоне в декабре. Вступление Северной Македонии в состав альянса пока одобрили 21 из 29 нынешних членов НАТО.
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