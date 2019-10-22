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РИА Новости
Война в Сирии

Путин выразил беспокойство из-за роста сепаратистских настроений в Сирии

20:06 22.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 22 октября 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Россия разделяет беспокойство Турции в связи с ростом сепаратистских настроений в Сирии, которые искусственно подогревались со стороны, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в данном регионе", - сказал он после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер отметил, что эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время искусственно подогревались со стороны.
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