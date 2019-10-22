Путин выразил беспокойство из-за роста сепаратистских настроений в Сирии

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 22 окт - РИА Новости. Россия разделяет беспокойство Турции в связи с ростом сепаратистских настроений в Сирии, которые искусственно подогревались со стороны, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
"Разделяем беспокойство турецкой стороны в связи с усилением угрозы терроризма и ростом этноконфессиональных противоречий в данном регионе", - сказал он после переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Российский лидер отметил, что эти противоречия и сепаратистские настроения в последнее время искусственно подогревались со стороны.