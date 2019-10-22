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РИА Новости

Помпео поздравил Трюдо с успехом на выборах

20:05 22.10.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал успехом результаты Либеральной партии Канады во главе с Джастином Трюдо на выборах и поздравил их с этим.
"Мы поздравляем Джастина Трюдо и Либеральную партию с их успехом на прошедших федеральных выборах в Канаде. Приверженность Канады к демократии является примером для стран во всем мире", - говорится в заявлении Помпео, распространенном во вторник госдепартаментом.
В понедельник в Канаде прошли выборы в палату общин (нижнюю палату парламента). Согласно предварительным данным ЦИК, Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо лидирует на парламентских выборах, но не набирает абсолютного большинства в 170 мандатов. После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов партия Трюдо лидирует в 158 округах. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.
Госсекретарь США Майк Помпео
Вчера, 11:07РИА Новости
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Майк ПомпеоДжастин ТрюдоГосударственный департамент СШАСШАВ мире
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