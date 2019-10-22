Помпео поздравил Трюдо с успехом на выборах

"Мы поздравляем Джастина Трюдо и Либеральную партию с их успехом на прошедших федеральных выборах в Канаде. Приверженность Канады к демократии является примером для стран во всем мире", - говорится в заявлении Помпео, распространенном во вторник госдепартаментом.