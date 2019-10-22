Ситуация на земле не должна мешать конституционному комитету, заявил Путин

"В ходе переговоров мы с президентом Турции, конечно же, обсудили и дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединенных Наций будут вести в рамках конституционного комитета", - заявил Путин журналистам после встречи.