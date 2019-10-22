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РИА Новости
Война в Сирии

Ситуация на земле не должна мешать конституционному комитету, заявил Путин

20:03 22.10.2019 (обновлено: 20:14 22.10.2019)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Ситуация на земле не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"В ходе переговоров мы с президентом Турции, конечно же, обсудили и дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединенных Наций будут вести в рамках конституционного комитета", - заявил Путин журналистам после встречи.
Он отметил, что над его созданием страны-гаранты астанинского формата кропотливо работали в течение последнего времени.
"Исходим из того, что ситуация на земле не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе - 29-30 октября - в Женеве", - подчеркнул российский лидер.
Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев перед началом переговоров по сирийскому урегулированию в Астане. 15 мая 2018
18 октября, 14:37Война в Сирии
Источник: Лаврентьев планирует быть на заседании конституционного комитета
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