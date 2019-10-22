Ситуация на земле не должна мешать конституционному комитету, заявил Путин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 22 окт - РИА Новости. Ситуация на земле не должна препятствовать запуску сирийского конституционного комитета, заявил президент России Владимир Путин по итогам встречи с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
"В ходе переговоров мы с президентом Турции, конечно же, обсудили и дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединенных Наций будут вести в рамках конституционного комитета", - заявил Путин журналистам после встречи.
Он отметил, что над его созданием страны-гаранты астанинского формата кропотливо работали в течение последнего времени.
"Исходим из того, что ситуация на земле не должна препятствовать долгожданному запуску комитета уже на следующей неделе - 29-30 октября - в Женеве", - подчеркнул российский лидер.