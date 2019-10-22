Путин обсудил с Эрдоганом использование карт "МИР"

"Говорили и о важном документе, предусматривающем не только более активное использование рубля и лиры во взаимной торговле, но и расширение приема российских карт "Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к системе передачи финансовых сообщений банка "Россия". Считаю, что это еще один шаг вперед на пути расширения туристических обменов", - рассказал Путин после переговоров.