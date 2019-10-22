Тюменская область вошла в число лидеров по итогам уборочной кампании

ТЮМЕНЬ, 22 окт – РИА Новости. Тюменская область вошла в тройку лидеров среди субъектов РФ по итогам уборочной кампании. Урожай собран на 100% с высокими показателями, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора Тюменской области.

С полей региона убраны все зерновые, зернобобовые, технические культуры, картофель и овощи открытого грунта. С площади 659,5 тысяч га аграрии получили 1 миллион 616,7 тысяч тонн зерна.

Средняя урожайность составила 24,5 центнеров с гектара. По оперативным данным, на конец октября по данному показателю тюменские хлеборобы вышли на первое место среди субъектов Уральского федерального округа.

Как сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области, урожай картофеля составил 260 тысяч тонн при урожайности 302 центнера с гектара. По данному показателю местные картофелеводы лидируют на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Тюменские овощеводы с площади в 1 тысяча 424 гектара собрали 69 тысяч 730 тонн продукции: более 28 тысяч тонн капусты, 24 тысячи тонн моркови, 14 тысяч тонн свеклы, более 3 тысяч тонн лука. Общая урожайность составила 490 центнеров с гектара. По урожайности овощей тюменцы занимают первое место по территории Урала, Сибири и Дальнего Востока и держат третье место среди субъектов РФ.

На 100 % убраны площади с посеянными техническими культурами. Валовой сбор составил 43,2 тысячи тонн при урожайности 11 центнеров с гектара.

Аграрии Тюменской области уже приступили к подготовке к следующему сельскохозяйственному сезону. Осеннюю обработку почвы завершили на 97% от плана.