Рабочую карту полигона "Лесная" оборудуют системой сбора свалочного газа

"Рад сообщить, что мы приступили к обустройству скважин на рабочем теле полигона "Лесная" в Серпуховском районе Московской области. На сегодняшний день пробурено 14 скважин на новом теле полигона и до 10 декабря полностью обустроим рабочую карту полигона системой сбора свалочного газа, которая будут подключена к существующим факелам", - сказал Куракин на пресс-конференции.