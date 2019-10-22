Рабочую карту полигона "Лесная" оборудуют системой сбора свалочного газа

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рабочую карту мусорного полигона "Лесная" в Серпуховском районе Московской области оборудуют системой сбора свалочного газа до 10 декабря 2019 декабря, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.
"Рад сообщить, что мы приступили к обустройству скважин на рабочем теле полигона "Лесная" в Серпуховском районе Московской области. На сегодняшний день пробурено 14 скважин на новом теле полигона и до 10 декабря полностью обустроим рабочую карту полигона системой сбора свалочного газа, которая будут подключена к существующим факелам", - сказал Куракин на пресс-конференции.
По его словам данные меры необходимы для сбора и утилизации газа до окончательного закрытия полигона.