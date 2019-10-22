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РИА Новости
Новости Подмосковья

Рабочую карту полигона "Лесная" оборудуют системой сбора свалочного газа

19:46 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рабочую карту мусорного полигона "Лесная" в Серпуховском районе Московской области оборудуют системой сбора свалочного газа до 10 декабря 2019 декабря, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

"Рад сообщить, что мы приступили к обустройству скважин на рабочем теле полигона "Лесная" в Серпуховском районе Московской области. На сегодняшний день пробурено 14 скважин на новом теле полигона и до 10 декабря полностью обустроим рабочую карту полигона системой сбора свалочного газа, которая будут подключена к существующим факелам", - сказал Куракин на пресс-конференции.

По его словам данные меры необходимы для сбора и утилизации газа до окончательного закрытия полигона.
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