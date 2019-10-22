Полигоны "Кучино" и "Дубна Левобережная" рекультивируют в этом году

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Рекультивация полигонов "Дубна Левобережная" и "Кучино" закончится в этом году. Помимо этих двух полигонов сейчас проводится рекультивация еще нескольких закрытых: "Царево" в Пушкинском городском округе, "Долгопрудный", "Аннино" в Рузском округе и "Кулаковский" в Чеховском. Об этом сообщил телеканал Рекультивация полигонов "Дубна Левобережная" и "Кучино" закончится в этом году. Помимо этих двух полигонов сейчас проводится рекультивация еще нескольких закрытых: "Царево" в Пушкинском городском округе, "Долгопрудный", "Аннино" в Рузском округе и "Кулаковский" в Чеховском. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Евгения Хромушина и министра экологии региона Дмитрия Куракина.

На объектах уже закончили подготовительные работы. Везде, кроме "Царево" в Пушкинском округе, уже начали формировать тела полигонов. В "Кучино" эта работа уже завершена.

Рекультивацию полигонов "Кучино" и "Дубна Левобережная" завершат уже в этом году. Полигон ТКО "Кучино" закрыли в июне 2017 года. Сейчас его рекультивация вышла на финишную прямую. В работе задействованы 280 рабочих и 56 единиц техники. Во время формирования тела полигона переместили более миллиона кубометров отходов. К концу 2020 года в планах закончить рекультивацию остальных полигонов.

Разработана проектная документация по рекультивации других полигонов: "Вальцово" (Ступинский округ), "Каурцево" (Наро-Фоминский), "Дубна Правобережная", "Павловское" (Истринский), "Парфеново" (Сергиево-Посадский), "Княжьи Горы" (Шаховская), "Съяново" (Серпуховский) и "Часцы" (Одинцовский). Сейчас проекты на рассмотрении в разных структурных подразделениях правительства Подмосковья.