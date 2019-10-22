МИД объяснил непризнание компетенции комиссии по установлению фактов

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва отозвала заявление о признании компетенции Международной комиссии по установлению фактов, так как за все время ее существования она так и не начала эффективно работать, заявили во вторник в МИД РФ.

Сообщается, что в соответствии с указом президента РФ №494 от 16 октября 2019 года российское посольство в Швейцарии направило 22 октября 2019 года в Федеральный департамент иностранных дел ноту об отзыве заявления СССР о признании компетенции Международной комиссии по установлению фактов, учрежденной Протоколом I.

"Решение о нецелесообразности сохранения в силе указанного заявления было принято на основе анализа опыта почти 30-летнего периода его действия. За время существования Комиссии ее эффективное функционирование, к сожалению, так и не началось. Она фактически не использовалась по прямому назначению. Большинство стран-участниц Протокола I компетенцию Комиссии так и не признали", - говорится в сообщении МИД России.