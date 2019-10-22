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РИА Новости

МИД объяснил непризнание компетенции комиссии по установлению фактов

19:41 22.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Москва отозвала заявление о признании компетенции Международной комиссии по установлению фактов, так как за все время ее существования она так и не начала эффективно работать, заявили во вторник в МИД РФ.
Сообщается, что в соответствии с указом президента РФ №494 от 16 октября 2019 года российское посольство в Швейцарии направило 22 октября 2019 года в Федеральный департамент иностранных дел ноту об отзыве заявления СССР о признании компетенции Международной комиссии по установлению фактов, учрежденной Протоколом I.
"Решение о нецелесообразности сохранения в силе указанного заявления было принято на основе анализа опыта почти 30-летнего периода его действия. За время существования Комиссии ее эффективное функционирование, к сожалению, так и не началось. Она фактически не использовалась по прямому назначению. Большинство стран-участниц Протокола I компетенцию Комиссии так и не признали", - говорится в сообщении МИД России.
"Отзыв упомянутого заявления не затрагивает участия России в Протоколе I, который продолжит оставаться в силе. При этом у нас сохраняются и возможности для взаимодействия в случае необходимости с МКУФ, которое, как это предусмотрено Протоколом I, может осуществляться на основе согласия заинтересованных сторон", - подчеркнули в российском дипведомстве.
Здание министерства иностранных дел РФ
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