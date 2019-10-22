Двое пострадавших в перестрелке под Ростовом находятся в тяжелом состоянии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель больницы.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт. Как сообщил областной главк МВД, он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".

"Оба находятся в реанимации. Состояние тяжелое", - сказал он.