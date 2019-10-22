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РИА Новости

Двое пострадавших в перестрелке под Ростовом находятся в тяжелом состоянии

19:41 22.10.2019 (обновлено: 06:02 23.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 окт - РИА Новости, Юлия Насулина. Двое пострадавших в перестрелке в Орловском районе Ростовской области находятся в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости представитель больницы.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между несколькими местными жителями произошел конфликт. Как сообщил областной главк МВД, он возник из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пять мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство".
"Оба находятся в реанимации. Состояние тяжелое", - сказал он.
Ранее представитель областного минздрава также сообщил РИА Новости, что в больницу, где находятся пострадавшие, выехали областные специалисты. Пострадавшим проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.
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