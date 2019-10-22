США продлили приостановку санкций в отношении нефтесектора Белоруссии

ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Американский минфин продлил во вторник лицензию на исключение из санкций нефтегазового сектора Белоруссии до 26 апреля 21 года, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.

"Срок действия этого разрешения истекает в 12:01 утра по восточному летнему времени 26 апреля 2021 года", - говорится в документе.

США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси с 2007 года, объясняя это сотрудничеством страны с Ираном. Однако в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе этих предприятий из-под санкций. С тех пор Соединенные Штаты постоянно продлевают данную лицензию. Согласно ранним комментариям руководства компаний данные санкции не оказывали и не оказывают влияния на их бизнес.