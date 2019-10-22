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РИА Новости

США продлили приостановку санкций в отношении нефтесектора Белоруссии

19:29 22.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкМинистерство финансов США в Вашингтоне
Министерство финансов США в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 22 окт – РИА Новости. Американский минфин продлил во вторник лицензию на исключение из санкций нефтегазового сектора Белоруссии до 26 апреля 21 года, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
"Срок действия этого разрешения истекает в 12:01 утра по восточному летнему времени 26 апреля 2021 года", - говорится в документе.
Согласно лицензии из-под санкций выведены "Белорусский нефтяной торговый дом", "Белнефтехим" и его дочернее предприятие в США, ОАО "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан" и "Полоцк Стекловолокно".
США поэтапно вводили санкции против нефтегазового сектора Беларуси с 2007 года, объясняя это сотрудничеством страны с Ираном. Однако в 2015 году выпустили лицензию о временном выводе этих предприятий из-под санкций. С тех пор Соединенные Штаты постоянно продлевают данную лицензию. Согласно ранним комментариям руководства компаний данные санкции не оказывали и не оказывают влияния на их бизнес.
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