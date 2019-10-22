Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие во вторник, заявляют в ДНР

Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики

ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе во вторник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 36 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.