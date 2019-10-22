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РИА Новости

Украинские силовики 14 раз нарушили перемирие во вторник, заявляют в ДНР

19:18 22.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области, где должен состояться отвод сил бойцов подразделений Донецкой народной республики
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 22 окт - РИА Новости. Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе во вторник, заявили журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР сообщили, что за предыдущие сутки украинские силовики 18 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.
"С начала текущих суток противник 14 раз обстрелял территорию нашей республики", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 36 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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