Вирусное видео идеально очищенного граната вызвало споры в социальных сетях

Скриншот видео о том, как правильно чистить гранат

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Видео, на котором неизвестный садовник идеально очистил гранат, вызывало споры между пользователями в социальных сетях, Видео, на котором неизвестный садовник идеально очистил гранат, вызывало споры между пользователями в социальных сетях, сообщает Metro.

How to effectively slice a pomegranate pic.twitter.com/WdeQwvqeMF — Engineering (@engineeringvids) 19 октября 2019 г.

Твиттер-аккаунт @engineeringvids опубликовал в субботу небольшой клип, на котором неизвестный нарезает гранат, не срывая его с дерева.

С помощью острого ножа, он срезал с плода верхушку в виде четырехугольника, а затем разделил фрукт на дольки вдоль линии белых пленок на шесть равных частей.

За несколько дней видео набрало более двух миллионов просмотров. Многих пользователей удивил лайфхак, и теперь они спорят: возможно ли повторить такой трюк?

"Мне 78 лет, и я никогда не видела подобного", — прокомментировала @saxonmimi1.

"Это индийский гранат — гибрид, а обычные у нас не получится так разрезать", — заявил @itsmevinayk.

Журналисты из британского издания Metro с лайфхаком не справились, несмотря на то, что у них был острый нож.

А вот у сценариста и продюсера Кейси Ондж (Caissie St. Onge) практически все получилось.

Not AS easy as it looks, but not a bad method. (Shoutout to my local pomegranate angel who knows who he is.) pic.twitter.com/XGmeparUdg — Caissie St.Onge (@Caissie) 20 октября 2019 г.

"Не так просто, как кажется, но неплохой метод", — написала @Caissie