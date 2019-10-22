Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-23T12:38Z
https://ria.ru/20191022/1560083592.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156008/32/1560083280_0:97:426:337_1036x0_80_0_0_0b21337421d39fdfe6e69d34808eee12.jpg
РИА Новости
Культура

Вирусное видео идеально очищенного граната вызвало споры в социальных сетях

07:22 22.10.2019 (обновлено: 12:38 23.10.2019)
280
© Аккаунт Engineering в TwitterСкриншот видео о том, как правильно чистить гранат
Скриншот видео о том, как правильно чистить гранат
© Аккаунт Engineering в Twitter
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Видео, на котором неизвестный садовник идеально очистил гранат, вызывало споры между пользователями в социальных сетях, сообщает Metro.
Твиттер-аккаунт @engineeringvids опубликовал в субботу небольшой клип, на котором неизвестный нарезает гранат, не срывая его с дерева.
С помощью острого ножа, он срезал с плода верхушку в виде четырехугольника, а затем разделил фрукт на дольки вдоль линии белых пленок на шесть равных частей.
За несколько дней видео набрало более двух миллионов просмотров. Многих пользователей удивил лайфхак, и теперь они спорят: возможно ли повторить такой трюк?
"Мне 78 лет, и я никогда не видела подобного", — прокомментировала @saxonmimi1.
"Это индийский гранат — гибрид, а обычные у нас не получится так разрезать", — заявил @itsmevinayk.
Журналисты из британского издания Metro с лайфхаком не справились, несмотря на то, что у них был острый нож.
А вот у сценариста и продюсера Кейси Ондж (Caissie St. Onge) практически все получилось.
"Не так просто, как кажется, но неплохой метод", — написала @Caissie
Вышло и у "безумного" шеф-повара Джастина Чаппла, который даже усовершенствовал метод. Вместо четырехугольника, он отрезал у граната верх по кругу, благодаря чему сразу увидел на сколько частей и как сможет разделить плод.
Кадр из видео Glen & Friends Cooking о чистке чеснока
28 июня, 04:39Культура
Повар-виртуоз показал, как за пару движений идеально очистить чеснок
000000
КультураСтиль жизнифрукты
Рекомендуем
Кадр из фильма Основной инстинкт
Шэрон Стоун объяснила, почему "Основной инстинкт" сегодня не сняли бы
РИА
Новости
Скарлетт Йоханссон в роли Черной Вдовы в фильме Первый мститель: Противостояние
Скарлетт Йоханссон рассказала о судьбе Черной вдовы
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш
Мэйси Уильямс и Билли Айлиш попали в пятерку самых опасных звезд
Кадр из сериала Секс в большом городе
В Нью-Йорке закрыли пекарню, в которой снимали "Секс в большом городе"
Лента
новостей
Красная икра
На Камчатке выявили икру от несуществующих производителей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что ситуация вблизи границ Белоруссии накаляется
Грампластинка
Канадский блогер обнаружил на виниловой пластинке зашифрованное послание
Экономический форум Россия - Африка
Кофе из Кении и соль из Джибути: что можно попробовать на форуме в Сочи
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
В Москве госпитализировали Елену Малышеву
Председатель комиссии по поддержке молодежных инициатив Общественной палаты РФ Сангаджи Тарбаев
Глава Калмыкии назначил бывшего кавээнщика постпредом при президенте
Морж на льдине в Северном Ледовитом океане
Ученый рассказал, сколько лет нужно, чтобы исследовать моржей на Ямале
Боевой пуск ракеты
Российский дипломат: Москва не несет ответственности за развал ДРСМД
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появилась новая функция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:38США должны прекратить оккупацию Эт-Танфа, заявили в МИД
16:37Член ОП прокомментировала просьбу Киева признать "голодомор" геноцидом
16:34Эксперт назвал бессмысленными полеты ВВС США над Черным морем
16:34Врач объяснил, почему не стоит пить кофе в сезон простуд
16:33Американские журналисты заявили об унижении США из-за России
16:31Столтенберг: гонка вооружений из-за распада ДРСМД была бы очень затратной
16:30Ярославский омбудсмен просит СК вернуть матери дочь, увезенную опекунами
16:28В Волгоградской области три человека погибли в ДТП
16:26Трутнев считает, что Намибия и Россия должны наращивать сотрудничество
16:24России и Африке надо строить новую финансовую архитектуру, считает эксперт
16:24Гончарук рассказал о проблемах при неподписании контракта на транзит газа
16:23"Спас" покажет реалити-шоу о монастырской жизни волонтеров
16:21МИД: в Сирии не нужна зона безопасности под международным контролем
16:17Четыре наблюдательных поста созданы в йеменской Ходейде, заявили в ООН
16:16Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ПФР на 2020-2022 годы
16:14Британцу ампутировали натертую новыми сандалиями ногу
16:13В России изучат использование частот сотовых операторов компаниями
16:11Черногория открыла прием заявок на получение гражданства за инвестиции
16:10Российские энергетики готовы строить новые объекты генерации в ЦАР
16:09Кличко напал на журналиста после неудобного вопроса
Лента новостейМолния