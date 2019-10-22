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РИА Новости

Глава МИД Греции посетит Москву в начале ноября

19:02 22.10.2019
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© Фото : Ministry Of Public Order & Citizen ProtectionМинистр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Дендиас
Министр общественного порядка и защиты граждан Греции Никос Дендиас
© Фото : Ministry Of Public Order & Citizen Protection
АФИНЫ, 22 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетит Москву в начале ноября для переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, сообщил РИА Новости источник в Афинах.
Повестка переговоров ещё согласовывается. Ожидается, однако, что обсуждаться будут двусторонние вопросы, включая политический диалог, экономическое, энергетическое, культурное и гуманитарное сотрудничество.
Помимо этого ожидается обсуждение региональных и международных вопросов, отношений Россия-ЕС и Россия-НАТО.
В интервью воскресной газете "Катимерини" несколько дней назад Дендиас сказал, что планирует встретиться с министром иностранных дел России Лавровым.
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Он сообщил, что хотел бы получить более четкую позицию России по вопросам нарушения суверенитета и суверенных прав Республики Кипр. По его словам, очевидно, что Грецию не радует продажа С-400 Турции.
Он заявил, что Греция является дружественной страной с Россией и будет стремиться к искренним отношениям с ней.
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Никос ДендиасСергей ЛавровНАТОЕвросоюзМИД Греции‎ГрецияРоссияВ мире
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