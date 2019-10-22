Исследование: журналисты опасаются потерять работу из-за роботизации

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Почти половина журналистов (45%) высказали опасения по поводу потери работы в будущем из-за роботизации их профессиональной сферы деятельности, говорится в результатах исследования группы ученых факультета журналистики МГУ имени Ломоносова под руководством доктора филологических наук Татьяны Фроловой (имеется в распоряжении РИА Новости).

Группа исследователей факультета журналистики Московского университета, как сообщили в пресс-службе журфака МГУ, в течение нескольких лет анализирует внедрение автоматизированных технологий в практику российских СМИ. Одним из направлений этих исследований стало изучение реакций аудитории на распространение технологий искусственного интеллекта в журналистике. Эксперимент и опрос проводились раздельно для нескольких аудиторных групп, различных по возрасту, профессиональному и пользовательскому профилю: студенты, преподаватели, журналисты, целевые потребители.

"Исследование выявило как сходства, так и различия в отношениях групп к автоматизированным сообщениям и процессу роботизации в целом. Так, колебания в идентификации алгоритмизированных сообщений составили 50-60 % в группе студентов, 20-30 % в группе преподавателей, 10-20 % в группе журналистов; в целом же "узнавание" искусственной новости находится в интервале 42-97%. Подавляющее большинство (до 100% в группе журналистов) знает о том, что существуют программы-роботы, однако лишь небольшая часть участников эксперимента (не более 10%) реально встречалась с маркированными сообщениями, что позволяет считать ответы на вопросы анкеты в достаточной степени условными", – говорится в исследовании.

Средние показатели, как указывают авторы исследования, говорят о том, что около половины опрошенных осторожно относятся к процессу роботизации. Например, 67% журналистов и 42% студентов считают, что "человек надежнее". Полного доверия к "неживым" новостям нет ни у одной группы (45-67%).

"Опасения связаны, прежде всего, с возможными сбоями в работе программ (средний показатель – 34%), потерей работы журналистами (45% - журналисты), перспективой полной замены журналистов роботами (9% - студенты). Вместе с тем польза роботов признается (средние показатели): это скорость (34%), точность (24%), экономия ресурсов (19%), время для творчества (9%). Тематически предпочтительны, по версии опрошенных, области экономики (56%), финансов (33%), погода (10%). В перспективе называются спорт, политика (выборы), но при этом примерно половина опрошенных считает, что существующей номенклатуры тематик для роботов достаточно; они не хотели бы "пускать" роботов во все сферы журналистики", – сообщается в результатах исследования.