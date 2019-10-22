Кузнецова предложила создать рабочую группу студентов по защите прав детей

"Уже с институтской скамьи можно активно участвовать в развитии международного права в отношении защиты прав детей. У меня есть для этого предложение... Например, создание такой активной группы межгосударственной, межвузовской, в которую входили бы молодые люди, студенты, которые интересуются правозащитной деятельностью и защитой прав ребенка на территории всего мира. Мы бы вместе могли проводить исследования, мы бы вместе могли определять болевые точки", - сказала Кузнецова журналистам.