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РИА Новости

Кузнецова предложила создать рабочую группу студентов по защите прав детей

18:48 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать международную группу среди университетов, которая бы занималась вопросами защиты прав детей.
"Уже с институтской скамьи можно активно участвовать в развитии международного права в отношении защиты прав детей. У меня есть для этого предложение... Например, создание такой активной группы межгосударственной, межвузовской, в которую входили бы молодые люди, студенты, которые интересуются правозащитной деятельностью и защитой прав ребенка на территории всего мира. Мы бы вместе могли проводить исследования, мы бы вместе могли определять болевые точки", - сказала Кузнецова журналистам.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
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Она добавила, что идея уже нашла отклик среди представителей университетов, и кроме того, уже обсуждалось создание нескольких направлений в рамках рабочей группы. Как отметила омбудсмен, первой темой для работы может стать помощь российским детям, которые были усыновлены заграницей, в поиске родителей.
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Анна КузнецоваРоссияОбщество
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