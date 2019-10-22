Кузнецова предложила создать рабочую группу студентов по защите прав детей

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать международную группу среди университетов, которая бы занималась вопросами защиты прав детей.
"Уже с институтской скамьи можно активно участвовать в развитии международного права в отношении защиты прав детей. У меня есть для этого предложение... Например, создание такой активной группы межгосударственной, межвузовской, в которую входили бы молодые люди, студенты, которые интересуются правозащитной деятельностью и защитой прав ребенка на территории всего мира. Мы бы вместе могли проводить исследования, мы бы вместе могли определять болевые точки", - сказала Кузнецова журналистам.
Она добавила, что идея уже нашла отклик среди представителей университетов, и кроме того, уже обсуждалось создание нескольких направлений в рамках рабочей группы. Как отметила омбудсмен, первой темой для работы может стать помощь российским детям, которые были усыновлены заграницей, в поиске родителей.