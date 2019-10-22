США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное

ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США ожидают, что достигнутое с Турцией временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

В четверг, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.

"Мы ожидаем, что временное перемирие перерастет в постоянное к концу дня", - сказал Гидли. По словам Гидли, США "пытаются избежать" заполнения вакуума после ухода военных из Сирии Россией.

Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов.