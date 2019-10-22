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РИА Новости
Война в Сирии

США ожидают, что временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное

18:47 22.10.2019 (обновлено: 18:51 22.10.2019)
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© AP Photo / Evan VucciЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Evan Vucci
ВАШИНГТОН, 22 окт - РИА Новости. США ожидают, что достигнутое с Турцией временное перемирие в Сирии перерастет в постоянное, сообщил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.
В четверг, 17 октября, США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев.
"Мы ожидаем, что временное перемирие перерастет в постоянное к концу дня", - сказал Гидли. По словам Гидли, США "пытаются избежать" заполнения вакуума после ухода военных из Сирии Россией.
Турция с 9 октября проводит на северо-востоке Сирии операцию "Источник мира" против курдских отрядов.
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