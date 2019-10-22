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РИА Новости

В Осло задержали сообщницу угонщика скорой

18:34 22.10.2019
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 22 окт - РИА Новости. Полиция Осло задержала сообщницу мужчины, ранее угнавшего автомобиль скорой помощи и сбившего на нем несколько пешеходов, сообщает NRK.
Подозреваемую задержали в магазине недалеко от места происшествия. Инспектор Грете Лин Метлид (Grete Lien Metlid) рассказала норвежским журналистам, что и 25-летняя женщина и задержанный на месте 32-летний мужчина ранее были известны полиции. Оба они связаны с ультра-правыми экстремистами. При этом полицейские отметили, что версия теракта не рассматривается.
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Злоумышленники захватили автомобиль скорой в тот момент, когда он прибыл на вызов. Медики в результате инцидента не пострадали. Позднее при обыске автомобиля полицейские обнаружили полуавтоматический пистолет "УЗИ" и наркотики.
"Злоумышленник угнал автомобиль скорой помощи, угрожая водителю оружием и потом попытался сбежать. Он специально выехал на тротуар, чтобы сбить случайных прохожих, он также пытался врезаться в полицейскую машину", - заявил представитель полиции Йохан Фредриксен (Johan Fredriksen).
Как сообщалось ранее, в результате инцидента пострадали двое детей, восьмимесячные близнецы находились в коляске в момент инцидента. Один из них получил легкие травмы, о состоянии второго не сообщается.
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