В Осло задержали сообщницу угонщика скорой

СТОКГОЛЬМ, 22 окт - РИА Новости. Полиция Осло задержала сообщницу мужчины, ранее угнавшего автомобиль скорой помощи и сбившего на нем несколько пешеходов, сообщает Полиция Осло задержала сообщницу мужчины, ранее угнавшего автомобиль скорой помощи и сбившего на нем несколько пешеходов, сообщает NRK

Подозреваемую задержали в магазине недалеко от места происшествия. Инспектор Грете Лин Метлид (Grete Lien Metlid) рассказала норвежским журналистам, что и 25-летняя женщина и задержанный на месте 32-летний мужчина ранее были известны полиции. Оба они связаны с ультра-правыми экстремистами. При этом полицейские отметили, что версия теракта не рассматривается.

Злоумышленники захватили автомобиль скорой в тот момент, когда он прибыл на вызов. Медики в результате инцидента не пострадали. Позднее при обыске автомобиля полицейские обнаружили полуавтоматический пистолет "УЗИ" и наркотики.

"Злоумышленник угнал автомобиль скорой помощи, угрожая водителю оружием и потом попытался сбежать. Он специально выехал на тротуар, чтобы сбить случайных прохожих, он также пытался врезаться в полицейскую машину", - заявил представитель полиции Йохан Фредриксен (Johan Fredriksen).