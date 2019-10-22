В "Матросской тишине" в 2020 году появится православный храм

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Храм в честь иконы "Всех скорбящих радость" откроют в столичном СИЗО-1 "Матросская Тишина" 19 апреля 2020 года, его возведут по Программе строительства православных храмов в Москве, сообщила пресс-служба депутата Госдумы Владимира Ресина, который курирует программу.

"Заключенные СИЗО не должны быть ущемлены в своих правах, в том числе и в потребности посещать храмы. Было принято решение во всех СИЗО Москвы ставить храмы. И руководство СИЗО №1 выступило с инициативой", - приводит пресс-служба слова депутата Госдумы Владимира Ресина.

По словам начальника УФСИН по Москве генерал-майора внутренней службы Сергея Мороза, несмотря на то, что во всех столичных следственных изоляторах есть внутренние храмы или православные молельные комнаты, "люди православные должны иметь возможность ходить в отдельно стоящий храм". Отдельные храмы уже есть в СИЗО-2 ("Бутырка") и СИЗО-5 ("Водник").

"Есть желание построить православные храмы и в СИЗО-4 (в Южном Медведково), СИЗО-6 (женский СИЗО в Печатниках) и в СИЗО-7 ("Капотня"). Эта работа уже проводится", - сообщил Мороз.

Ресин напомнил, что церемонию закладки фундамента храма в "Матросской Тишине" провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На цокольном этаже будущего храма расположится православная библиотека и историко-религиозный центр, где можно будет ознакомиться в том числе с историей "Матросской Тишины" - одного из старейших СИЗО России.