Прибытие российских вертолетов на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Появилось видео прибытия российских вертолетов на военный аэродром Табка в Сирии, который ранее занимали американские войска. Запись опубликовал телеканал . Появилось видео прибытия российских вертолетов на военный аэродром Табка в Сирии, который ранее занимали американские войска. Запись опубликовал телеканал "Звезда"

На кадрах видно, как на аэродром приземляются вертолеты Ми-8 и Ми-35, их встречают сирийские военнослужащие.

Самолеты Табка пока не принимает, так как взлетно-посадочную полосу разрушили боевики. Сейчас ее только начали восстанавливать.

Как отмечает журналист телеканала, военный аэродром в провинции Ракка весьма удачно расположен со стратегической точки зрения. Он соединяет важнейшие города на севере Сирии — Алеппо, Дэйр-эз-Зор и Ракку, до которых из Табки лететь не более часа.

В 2014 году аэродром заняли террористы "Исламского государства"*. В 2017-м боевиков потеснили отряды оппозиционных Дамаску "Сирийских демократических сил" (СДС), занимавших проамериканскую позицию. СДС контролировали провинцию Ракка более двух лет, за которые в Табке появилась военная база Пентагона. Седьмого октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих с севера Сирии. Сейчас аэродром Табка контролирует Дамаск.