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РИА Новости
Война в Сирии

Прибытие российских вертолетов на бывшую базу США в Сирии сняли на видео

18:18 22.10.2019 (обновлено: 18:51 22.10.2019)
5590
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Появилось видео прибытия российских вертолетов на военный аэродром Табка в Сирии, который ранее занимали американские войска. Запись опубликовал телеканал "Звезда".
На кадрах видно, как на аэродром приземляются вертолеты Ми-8 и Ми-35, их встречают сирийские военнослужащие.
Письмо президента США Дональда Трампа президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
17 октября, 13:16РИА Новости
"Не будьте дураком": Трамп написал письмо Эрдогану из-за операции в Сирии
Самолеты Табка пока не принимает, так как взлетно-посадочную полосу разрушили боевики. Сейчас ее только начали восстанавливать.
Как отмечает журналист телеканала, военный аэродром в провинции Ракка весьма удачно расположен со стратегической точки зрения. Он соединяет важнейшие города на севере Сирии — Алеппо, Дэйр-эз-Зор и Ракку, до которых из Табки лететь не более часа.
В 2014 году аэродром заняли террористы "Исламского государства"*. В 2017-м боевиков потеснили отряды оппозиционных Дамаску "Сирийских демократических сил" (СДС), занимавших проамериканскую позицию. СДС контролировали провинцию Ракка более двух лет, за которые в Табке появилась военная база Пентагона. Седьмого октября президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о выводе американских военнослужащих с севера Сирии. Сейчас аэродром Табка контролирует Дамаск.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Брошенная американская военная база в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На глаза попадаются любопытные вещи.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанк

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

Брошенная военная база США на северо-востоке Сирии
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
1 из 13

На базе Дадат в районе Манбиджа размещались специалисты, отвечающие за наведение ударов авиации.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
2 из 13

Военнослужащие ушли отсюда, взяв с собой лишь оружие и бронетехнику.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
3 из 13

Что стало причиной такой срочной эвакуации, власти США не разъяснили.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
4 из 13

Разбросанные вещи и документы говорят о том, что на сборы было очень мало времени.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
5 из 13

На глаза попадаются любопытные вещи.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
6 из 13

На деревянном понтоне затерялось знамя техасских повстанцев XIX века — звезда, пушка и надпись "Come and take it" на белом фоне.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
7 из 13

Покинутая база армии США в пригороде Манбиджа.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
8 из 13

Американские военные патрулировали окрестности все время своего пребывания здесь.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
9 из 13

На листке бумаги с заголовком "Призрачный патруль" расписаны фамилии и специализации боевых групп "Альфа" и "Браво".

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
10 из 13

Рядом с палаткой осталась раскуроченная серверная со сломанной техникой.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
11 из 13

База американских авианаводчиков в поселении Дадат.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
12 из 13

На пункте связи солдаты оставили "военное издание" Библии и нарисованную от руки карту с обозначением самой базы и сил вокруг нее.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
13 из 13

США покинули базы не только в Манбидже, но и в районе города Кобани, и в провинциях Ракка и Эль-Хасаке.

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
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