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РИА Новости

В Северодвинске закончили расследование убийства мальчика, защитившего мать

18:15 22.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Завершено расследование громкого уголовного дела о гибели мальчика от рук пьяного соседа, напавшего на его мать в Северодвинске, сообщила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Трагедия произошла в мае 2017 года: в ходе застолья со спиртным сосед по коммунальной квартире начал избивать мать мальчика гантелей и бить ножом. 15-летний подросток попытался защитить мать, однако сам получил три удара гантелей.
Сотрудник полиции
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В тяжелом состоянии мальчика отвезли сначала в местную больницу, затем перевели в Архангельск и потом в Москву. После года в коме ребенок скончался. Посмертно он получил Орден мужества.
Когда мальчик еще был жив, преступника, 36-летнего Романа Пронина, приговорили за покушение на убийство к 14,5 годам колонии особого режима. Впоследствии приговор отменили и предъявили дебоширу обвинение уже в убийстве.
"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Романа Пронина, обвиняемого в убийстве Ивана Крапивина и покушении на его мать... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору", - заявила Петренко.
В ходе следствия Пронин отказался признать себя виновным и доказывал, что мальчика убили "другие лица". Экспертиза подтвердила его вменяемость.
Сергей Панин
20 марта, 08:00РИА Новости
"Кинулся на уголовника": подросток из Бугульмы погиб, защищая мать друга
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Следственный комитет РФСеверодвинскРоссияПроисшествия
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