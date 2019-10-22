В Северодвинске закончили расследование убийства мальчика, защитившего мать

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Завершено расследование громкого уголовного дела о гибели мальчика от рук пьяного соседа, напавшего на его мать в Северодвинске, сообщила во вторник журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Трагедия произошла в мае 2017 года: в ходе застолья со спиртным сосед по коммунальной квартире начал избивать мать мальчика гантелей и бить ножом. 15-летний подросток попытался защитить мать, однако сам получил три удара гантелей.

В тяжелом состоянии мальчика отвезли сначала в местную больницу, затем перевели в Архангельск и потом в Москву. После года в коме ребенок скончался. Посмертно он получил Орден мужества.

Когда мальчик еще был жив, преступника, 36-летнего Романа Пронина, приговорили за покушение на убийство к 14,5 годам колонии особого режима. Впоследствии приговор отменили и предъявили дебоширу обвинение уже в убийстве.

"В Главном следственном управлении СК РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Романа Пронина, обвиняемого в убийстве Ивана Крапивина и покушении на его мать... Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору", - заявила Петренко.