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РИА Новости

Скворцова рассказала об обеспечении медицинских организаций информсистемами

18:14 22.10.2019
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уже 70% российских медицинских организаций обеспечены информационными системами и компьютерной техникой, а 42% из них включены в защищенные каналы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Она отметила, что за последние несколько лет телемедицина стала нормой жизни.
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"Все национальные центры по разными профилям связаны с региональными центрами вертикальными интегрироваными телемедицинскими системами, которые работают круглосуточно. Внутри региона учреждения головные региональные связаны с учреждениями второго уровня, с сосудистыми центрами, травмцентрами тоже", - сказала она журналистам на открытии Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении в инновационном центре "Сколково".
Скворцова добавила, что министерство закончило пилотные проекты, в которых телемедицина внедрена во взаимодействие врача и пациента. По мнению министра, цифровые технологии не работают отдельно от лечащих врачей, "это всего лишь дополнительная опция".
"Я хотела бы отметить, что первые шаги в информатизации были начаты в 2014-2015 году, а сейчас уже 70% медицинских организаций обеспечены в целом информационными системами и необходимой техникой компьютерной, из них 42% уже включены в защищённые каналы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения", - рассказала Скворцова.
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