Скворцова рассказала об обеспечении медицинских организаций информсистемами

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уже 70% российских медицинских организаций обеспечены информационными системами и компьютерной техникой, а 42% из них включены в защищенные каналы единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Она отметила, что за последние несколько лет телемедицина стала нормой жизни.

"Все национальные центры по разными профилям связаны с региональными центрами вертикальными интегрироваными телемедицинскими системами, которые работают круглосуточно. Внутри региона учреждения головные региональные связаны с учреждениями второго уровня, с сосудистыми центрами, травмцентрами тоже", - сказала она журналистам на открытии Центра инноваций и интернета вещей в здравоохранении в инновационном центре "Сколково".

Скворцова добавила, что министерство закончило пилотные проекты, в которых телемедицина внедрена во взаимодействие врача и пациента. По мнению министра, цифровые технологии не работают отдельно от лечащих врачей, "это всего лишь дополнительная опция".