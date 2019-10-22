Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняли на поверхность

КРАСНОЯРСК, 22 окт - РИА Новости. Тела рабочих, погибших на руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель", подняты на поверхность, сообщил РИА Новости представитель Заполярного филиала "Норникеля" Михаил Демьянов.

Ранее во вторник компания сообщила, что на руднике "Таймырский" на горизонте минус 1345 метров без признаков жизни были обнаружены три работника, причины их гибели выясняются. Позднее "Норникель" уточнил, что больше пострадавших нет. Рудник уже работает в штатном режиме.

"Тела погибших подняты на поверхность. Сейчас работают горноспасатели, выясняется, что за газ был", - сказал Демьянов.

В ряде СМИ ранее была озвучена версия, что погибшие отравились метаном. Демьянов ранее заявил, что выход метана на руднике "Таймырский" маловероятен, так как это не угольная шахта.