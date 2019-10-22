Пресс-конференция о форуме "Православная Русь ― ко Дню народного единства"

Участники:

- председатель Патриаршего совета по культуре, митрополит ТИХОН (Шевкунов);

- директор Департамента музеев Министерства культуры Российской Федерации Владислав КОНОНОВ;

- генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира ТРЕГУЛОВА;

- руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей г.Москвы Виталий СУЧКОВ. 4 ноября в России отмечается День народного единства. С 4 ноября по 8 декабря в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" будет открыта экспозиция "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве". 150 произведений живописи и скульптуры из 34-х городов России впервые предстанут в едином собрании, рассказывая о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940–2010 гг. Она станет продолжением экспозиции "Сокровища музеев России". Выставка будет сопровождаться насыщенной экскурсионной и культурной программой.