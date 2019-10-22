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Подрядчиков для восьми мусорных полигонов Подмосковья отберут в 2020 году

17:51 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЭкскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Экскаватор на полигоне твердых бытовых отходов
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Конкурсная процедура отбора подрядчиков для восьми мусорных полигонов Московской области проведут в первом квартале 2020 года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.
"У нас в этом году выполнено восемь проектов по рекультивации полигонов, которые мы начинаем с 1 января следующего года. Это связанно с конструкцией программы, она предусматривает определенные объёмы денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета - 56% и софинансирование из регионального бюджета. В первом квартале следующего года мы начнём конкурсные процедуры по отбору подрядчиков", - сказал Куракин на пресс-конференции во вторник.
По его словам под конкурсную процедуру попадают полигоны "Вальцово" в Ступино, "Дубна Правобережная" и "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Парфеново" в Сергиевом-Посаде "Павловское" - Истринский городской округ, "Княжьи Горы" - Шаховская, "Съяново" - Серпуховский городской округ и "Часцы" в Одинцовском городском округе.
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