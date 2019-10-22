Подрядчиков для восьми мусорных полигонов Подмосковья отберут в 2020 году

"У нас в этом году выполнено восемь проектов по рекультивации полигонов, которые мы начинаем с 1 января следующего года. Это связанно с конструкцией программы, она предусматривает определенные объёмы денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета - 56% и софинансирование из регионального бюджета. В первом квартале следующего года мы начнём конкурсные процедуры по отбору подрядчиков", - сказал Куракин на пресс-конференции во вторник.