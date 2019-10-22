Подрядчиков для восьми мусорных полигонов Подмосковья отберут в 2020 году

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Конкурсная процедура отбора подрядчиков для восьми мусорных полигонов Московской области проведут в первом квартале 2020 года, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья – министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.
"У нас в этом году выполнено восемь проектов по рекультивации полигонов, которые мы начинаем с 1 января следующего года. Это связанно с конструкцией программы, она предусматривает определенные объёмы денежных средств, которые выделяются из федерального бюджета - 56% и софинансирование из регионального бюджета. В первом квартале следующего года мы начнём конкурсные процедуры по отбору подрядчиков", - сказал Куракин на пресс-конференции во вторник.
По его словам под конкурсную процедуру попадают полигоны "Вальцово" в Ступино, "Дубна Правобережная" и "Каурцево" в Наро-Фоминске, "Парфеново" в Сергиевом-Посаде "Павловское" - Истринский городской округ, "Княжьи Горы" - Шаховская, "Съяново" - Серпуховский городской округ и "Часцы" в Одинцовском городском округе.