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РИА Новости

Кузнецова следит за ситуацией с девочкой, брошенной на улице в Москве

17:49 22.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что следит за ситуацией с шестимесячной девочкой, брошенной на улице в центре Москвы, и находится на связи со всеми ведомствами.
Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что в понедельник вечером на улице Щепкина в Москве была найдена шестимесячная девочка. По предварительным данным, ребенка оставил на улице неизвестный мужчина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты, сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, она активна и хорошо идет на контакт.
"Мы следим за этой ситуацией, конечно, надеемся, что будет известно хоть что-то об этой малышке. На данный момент мы на связи со Следственным комитетом и со всеми ведомствами", - сказала Кузнецова журналистам.
Она уточнила, что врачи при первичном обследовании не обнаружили у ребенка следов насильственных действий.
"Вопросов к ее состоянию здоровья пока у докторов нет, но это данные первичного обследования. Ребенок находится под наблюдением в больнице, будет там, пока не будут найдены родители или родственники", - добавила Кузнецова.
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Анна КузнецоваМоскваРоссияПроисшествия
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