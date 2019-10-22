Кузнецова следит за ситуацией с девочкой, брошенной на улице в Москве

МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова заявила, что следит за ситуацией с шестимесячной девочкой, брошенной на улице в центре Москвы, и находится на связи со всеми ведомствами.

Ранее старший помощник руководителя столичного ГСУСК России Юлия Иванова сообщила, что в понедельник вечером на улице Щепкина в Москве была найдена шестимесячная девочка. По предварительным данным, ребенка оставил на улице неизвестный мужчина. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента труда и социальной защиты, сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает, она активна и хорошо идет на контакт.

"Мы следим за этой ситуацией, конечно, надеемся, что будет известно хоть что-то об этой малышке. На данный момент мы на связи со Следственным комитетом и со всеми ведомствами", - сказала Кузнецова журналистам.

Она уточнила, что врачи при первичном обследовании не обнаружили у ребенка следов насильственных действий.