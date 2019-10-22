На территории Нижегородского кремля поймали лису

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 окт - РИА Новости. Лисицу, пойманную на территории Нижегородского кремля, выпустили в естественную среду обитания, сообщает Лисицу, пойманную на территории Нижегородского кремля, выпустили в естественную среду обитания, сообщает комитет госохотнадзора по Нижегородской области

"Операция по отлову дикого зверя проводилась 22 октября. Хищника поймали сотрудники управления по благоустройству кремля. Внешних признаков заболеваний у лисы не было обнаружено, поэтому ее выпустили в лес", - сообщили в госохотнадзоре.

В ведомстве пояснили, что к ним систематически поступают обращения от жителей Нижегородской области о том, что в населенных пунктах, в том числе в городах, появляются лисы, которые совершенно не боятся людей.

"Лисица нечувствительна к антропогенным стрессам, практически всеядна. Появление животного в городе означает, что она живет неподалеку. Случаев нападения лисы на людей или домашних животных не зафиксировано", - добавили в ведомстве.