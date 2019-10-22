МИД Германии призвал развести силы в Донбассе для реализации "Минска-2"

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым на деловом завтраке в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. 16 февраля 2019

БЕРЛИН, 21 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал стороны конфликта на Украине соблюдать перемирие в Донбассе и осуществить разведение сил, что откроет путь к имплементации "формулы Штайнмайера" и реализации минских соглашений.

"Германия и Франция в последнее время активно выступают за проведение "нормандского саммита". Маас убежден, что такой саммит может достичь ощутимого продвижения вперед для населения (Украины). Поэтому он сегодня вновь призвал обе стороны придерживаться согласованного ранее перемирия и осуществить разведение сил" - говорится в пресс-релизе МИД ФРГ по итогам встречи Мааса с литовским коллегой Линасом Линкявичюсом.

В документе отмечается, что "только так "формула Штайнмаера" может быть реализована на практике, а минский процесс вновь поставлен на рельсы".

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроков проведения "нормандского саммита" пока нет и быть не может, формат испытывает трудности из-за отхода одной из сторон от минских соглашений.