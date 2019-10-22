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РИА Новости

Власти Челябинска пообещали устранить аварию на трубопроводе к полуночи

17:41 22.10.2019
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© Fotolia / ZenebioПанорама Челябинска
Панорама Челябинска
© Fotolia / Zenebio
Панорама Челябинска. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 22 окт – РИА Новости. Власти Челябинска планируют устранить аварию на трубопроводе, из-за которой без тепла и горячей воды в настоящее время остаются 17 многоквартирных жилых домов, детсад и 22 частных дома, к полуночи, сообщила пресс-служба горадминистрации.
По данным горадминистрации, во вторник ночью в результате несанкционированного перекрытия запорной арматуры на магистральном трубопроводе D-700 мм произошел гидравлический удар в системе теплоснабжения Ленинского района Челябинска. Утром во вторник сообщалось, что отключены 154 многоквартирных и 152 частных жилых дома с 20 тысячами жильцов, а также 17 социально значимых объектов.
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"По состоянию на 18.30 (16.30 мск) в Ленинском районе не подано тепло в 17 домов (из 154 отключенных), в один детский сад и 22 частных дома (из 152 отключенных). Работы продолжаются, планируется подключение всех объектов до 24.00 (22.00 мск)", - говорится в сообщении.
Горадминистрация поясняет, что все вопросы в связи с аварией жители города могут задать по телефонам горячих линий: 256-23-05 и 263-34-44, которые работают круглосуточно.
Как сообщалось, по факту аварии начал проверку СК.
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